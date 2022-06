Betroffenheit auch im Grünen Kreis : Bestürzung nach Entscheidung gegen Ford in Saarlouis

Merzig-Wadern Die Entscheidung der Ford-Konzernspitze, nach 2025 keine Autos mehr im Saarlouiser Werk bauen zu lassen, sorgt auch im Landkreis Merzig-Wadern für Bestürzung: „Eine schlimme Situation, die politisch leider nicht – so wie von allen erhofft – positiv beeinflusst werden konnte“, urteilt die Landrätin des Grünen Kreises, Daniela Schlegel-Friedrich.

„Die Schließung von Ford in Saarlouis ist ein herber Verlust für unsere Region, den wir sehr bedauern“, findet auch Merzigs Bürgermeister Marcus Hoffeld. „Es ist immer schlimm, wenn Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren oder Angst um diesen haben, unabhängig davon, ob dies in einem großen Betrieb geschieht oder in einem kleinen Unternehmen.“ In diesem Fall seien aber besonders viele Familien durch einen möglichen Arbeitsplatzverlust in Sorge, in Existenznöte zu gelangen und sich den Lebensunterhalt nicht mehr leisten zu können, betont Hoffeld. „Dazu zählen auch viele Menschen aus unserer Stadt, denn einige Merzigerinnen und Merziger sind bei Ford oder einem Zuliefererbetrieb beschäftigt.“ Es gelte jetzt zeitnah Lösungen zu finden, damit diesen Menschen schnell eine berufliche Perspektive geboten werden kann.

Thielen zeigt sich überzeugt, dass das Saarland alles nur Mögliche getan hat, um dieser Entscheidung entgegenzuwirken: „Das Paket für den Standort Saarlouis, was noch von der CDU-geführten Landesregierung geschnürt wurde, ging an die Grenzen des finanziell Tragbaren und des nach EU-Beihilferecht Erlaubten. Wenn aber am Ende niedrigere Personalkosten oder längere Arbeitszeiten in Spanien der Grund für die Entscheidung waren, so hatte Saarlouis nie eine faire Chance.“ Gleichzeitig mahnt der CDU-Kreischef an, dass nun schnell weitere Perspektiven durch das Unternehmen und die Landesregierung aufgezeigt werden müssen. „Fest steht aktuell lediglich, dass keine Vollproduktion eines E-Autos als Nachfolge für den Focus ab 2025 vorgesehen ist.“ Ford müsse nun schnellstmöglich klarstellen, wie die Zukunft der Produktion in Saarlouis aussieht.