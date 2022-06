Umgestürzter Baum auf den Schienen : Zugverkehr zwischen Merzig und Dillingen zwischenzeitig komplett eingestellt

Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Merzig/Dillingen Zwischen Dillingen und Merzig ist am Montag ein Baum auf die Bahngleise gestürzt. Am Montagabend war in beiden Richtungen kein Zugverkehr möglich. Viele Züge im Regionalverkehr verspäteten sich oder fielen ganz aus.

Ein umgestürzter Baum verhinderte am Montag den Zugverkehr zwischen Dillingen und Merzig. Das teilte die Deutsche Bahn mit.

Am Montagabend waren laut Angaben der Bahn keine Zugfahrten auf dem Streckenabschnitt zwischen Merzig und Dillingen möglich. Darum kam es zu Verspätungen und Teilausfällen in beiden Richtungen im Regionalverkehr.

Die Bahn bat Reisende, ihre Verbindungen kurz vor der Abfahrt des Zuges zu prüfen.