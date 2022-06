Am Dienstag in Merzig : Schullaufmeisterschaften: 3700 Kindern sind dabei

Erstmals seit 2019 finden die saarländischen Schullaufmeisterschaften am kommenden Dienstag wieder in Merzig statt. Foto: Ruppenthal

Merzig Nach den virtuellen Meisterschaften 2020 und einer corona-bedingten Komplett-Absage 2021 kehrt eine der größten Schulsportveranstaltungen Deutschlands wieder in ihrer ursprünglichen Form an den Start zurück: Rund um die Stadthalle und den Stadtpark in Merzig finden am kommenden Dienstag, 28. Juni, die 22. saarländischen Schullaufmeisterschaften statt.

Veranstalter sind der Landkreis Merzig-Wadern, die Kreisstadt Merzig, der Landessportverband für das Saarland (LSVS) und das Ministerium für Sport.

Mehr als 3700 Kinder aus knapp 110 Schulen des Landes werden am Dienstag in Merzig erwartet. Das sind deutlich weniger als vor Corona – da waren bis zu 5400 Teilnehmer aus 140 Schulen am Start. Dennoch können die Veranstalter mit der Resonanz mehr als zufrieden sein.