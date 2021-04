Aktion läuft bis Ende Juni : Bonus-Gutschein gibt’s noch länger

Merzig Die Kreisstadt Merzig verlängert den Verkaufs- und Aktionszeitraum des Merziger Bonus-Gutscheins, der seit dem 1. März erhältlich ist. Dies gab die Stadtverwaltung am Montag bekannt. Ursprünglich sollten die Gutscheine bis 31. Mai verkauft werden, diese Frist wurde nun um einen Monat verlängert bis Ende Juni.

Für die Aktion, bei der die Stadt auf jeden Gutschein einen Bonus in Höhe von 20 Prozent gewährt, hatte die Kreisstadt Merzig eine Bonussumme von insgesamt 200 000 Euro bereitgestellt. Aktuell sind schon rund 120 000 Euro, also mehr als die Hälfte, dieser verfügbaren Bonus­summe aufgebraucht. Somit sind in den letzten acht Wochen Gutscheinwerte von insgesamt mehr als einer halben Million Euro verkauft und auch größtenteils bereits eingelöst worden. „Dies ist eine sehr erfreuliche Bilanz, die dazu dient, die bislang über 90 angemeldeten heimischen Betriebe in dieser lang anhaltenden schwierigen Zeit zu unterstützen“, erklärt Bürgermeister Marcus Hoffeld.