Außenmauer und Schild sind verschwunden : Abriss der Markthalle schreitet weiter voran

Am Samstag wurde die große Seitenwand demontiert und das „Markthalle“-Schild verschwand. Foto: Ruppenthal

Merzig Überaus flott schreiten die Abrissarbeiten an der Markthalle in Merzig voran. Am Samstag ist nun auch die große Außenmauer gefallen. Aus Sicherheitsgründen wurde dafür eigens die Bahnhofstraße gesperrt und für die Nutzung mit einem Raupen-Bagger mit Sand aufgefüllt.

Von Rolf Ruppenthal

Die Vorbereitungsarbeiten begannen bereits in der Morgendämmerung. Kurz nach 8 Uhr wurden die ersten Plattenelemente mit einem Greif-Bagger von innen entfernt, während ein zweiter Bagger von der Bahnhofstraße aus mit der Schaufel dagegen drückte. Aus Sicherheitsgründen waren die einzelnen Elemente zuvor mit Spannbändern stabilisiert worden, damit sie nicht nach außen fallen konnten. Gegen 8.30 Uhr wurde symbolträchtig das Plattenelement mit der Aufschrift „Markthalle“ entfernt.