Nach 40 Jahren Dienst : Direktor des Amtsgerichts Merzig geht in Ruhestand

Nach 40 Jahren im öffentlichen Dienst und 36 Jahren in der Justiz wurde am Freitag der Merziger Amtsgerichts-Direktor Gisbert Lasotta (Mitte) von Justiz-Staatssekretaer Roland Theis (rechts) und Landgerichts-Präsident Hans-Peter Preymann in den Ruehstand verabschiedet. Foto: Ruppenthal

Merzig Am Freitag hat Justiz-Staatssekretär Roland Theis in Anwesenheit des Präsidenten des Landgerichtes Saarbrücken, Hans-Peter Freymann, den Merziger Amtsgerichts-Direktor Gisbert Lasotta nach 40 Jahren öffentlicher Dienst, davon 36 in der Justiz, in den Ruhestand verabschiedet.