Pilotprojekt : Autonomer Bus soll bald durch Merzig rollen

Merzig/Saarbrücken Der „Saarmover“ soll den ÖPNV in der Kreisstadt entlasten und zudem als Pilotprojekt für das gesamte Saarland dienen.

„Neben der technischen Umsetzung soll auch die Akzeptanz der Bevölkerung sowie die Auswirkung auf die Arbeit der Beschäftigten im ÖPNV untersucht werden“, teilt das Verkehrsministerium mit. Auch eine perspektivische Übertragbarkeit in andere Regionen und die Überführung in einen Regelbetrieb würden geprüft. Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) ist bereits jetzt „sicher, dass wir davon am Ende landesweit profitieren werden“.