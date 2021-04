18 neue Corona-Infizierte in Merzig-Wadern : 18 neue Corona-Infizierte im Kreis Merzig-Wadern

Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Merzig-Waderrn Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, ist im Vergleich zu Dienstag gleich geblieben. So meldet das Landratsamt wie am Tag zuvor 18 neue Fälle. Wie ein Sprecher der Kreisverwaltung mitteilte, leben 15 Betroffene in der Kreisstadt Merzig, und je einer in der Stadt Wadern, in der Gemeinde Perl und in der Gemeinde Losheim am See.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Margit Stark