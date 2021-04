Investition ins Verkehrsnetz : Fast eine halbe Million für bessere Straßen in Merzig

Merzig Umfassende Sanierung von Straßen in der Kreisstadt durch Förderprogramm des Landes möglich.

Mit dem Zuschuss wird die Stadt laut ihrer eigenen Auskunft in Besseringen einen Teil der Ponterstraße instand setzen. Im Stadtteil Merzig wird die Kreisstadt in der Waldstraße Arbeiten an der Straße durchführen. Ein Abschnitt der Straße „Zum Rosengarten“ in Merchingen wird ebenfalls saniert. In allen drei Fällen ist auch die Erneuerung von Teilen der Entwässerungsrinne und der Bordsteine sowie weitere ergänzende Maßnahmen vorgesehen. Noch verbleibende Fördermittel sollen bei der Sanierung weiterer Straßenzüge, die die Stadt passend zur übrigen Zuschusshöhe auswählt, zum Einsatz kommen.