Corona-Zahlen von Mittwoch : Sieben neue Corona-Fälle im Kreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Sieben neue Corona-Fälle wurden im Grünen Kreis registriert. Der Inzidenzwert steigt auf 19,4.

Im Grünen Kreis sind am Mittwoch sieben neue Corona-Infektionen regis­triert worden. Zwei Betroffene leben in Mettlach, zwei in Losheim am See, einer in Merzig, einer in Beckingen und einer in Weiskirchen, teilt das Landratsamt mit.