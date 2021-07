Helfer gesucht : Kinderfreizeit für Flutopfer startet im August in Merzig

Kinderfreizeit für Flutopfer startet im August in Merzig

Merzig Für die Ferienfreizeit für Kinder aus den Hochwassergebieten werden Helfer und Spenden gesucht.

Die evangelische Kirchengemeinde Merzig veranstaltet zusammen mit der Stadt Merzig in der Kreisstadt eine Sommerferienfreizeit für Kinder aus den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Das Sommerferienlager wird vom 2. bis 8. August stattfinden, teilt Rieke Eulenstein vom evangelischen Kirchenkreis an der Saar mit.