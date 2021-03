Besseringen : Geldsegen kommt per Videoschaltung

Besseringen Die Kopingsfamilie Besseringen spendet 500 Euro an den Verein „Lucas Bewegung“.

„Wir unterstützen gerade einen fünfjährigen Jungen aus Saarburg, der nach einem Unfall ab dem dritten Wirbel vom Hals abwärts gelähmt ist“, sagt Luca Biwer. „Den hat es noch schlimmer getroffen, als mich“, fügt er hinzu. Die große Anteilnahme und Solidarität nach seinem Unfall brachten ihn dazu, den Verein „Lucas Bewegung“ zu gründen. Sein Ziel ist es, die Erfahrungen aus der schweren Zeit an junge Menschen mit ähnlichem Schicksal weiterzugeben. Neben finanzieller Hilfe spielen dabei die Beratung und der Kontakt zum entstandenen Netzwerk an Unterstützern eine große Rolle. Das Wissen um Hilfsangebote und wie sie genutzt werden können, will der Verein an einer Stelle bündeln. Betroffene und deren Angehörige sind unmittelbar nach einem Unfall meist mit der Situation überfordert und finden dort eine Anlaufstelle.