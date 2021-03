Bauhof-Streit in Merzig : Stadtverwaltung rollt Suche nach Standort neu auf

Merzig Bürgermeister Marcus Hoffeld: „Wir möchten für den Neubau die Lösung finden, die insgesamt die beste ist.“

Die Verwaltung der Stadt Merzig rollt das Verfahren zur Standort-Findung für den Baubetriebshof neu und öffentlich auf. Der Stadtrat habe am 14. November 2019 angesichts der gravierenden Mängel am bisherigen Bauhof-Dienstsitz in der Innenstadt (bei den Stadtwerken) mit großer Mehrheit den grundsätzlichen Beschluss gefasst, eine Verlagerung und einen Neubau des Bauhofes anzustreben. „Der Baubetriebshof trägt als grundlegende und unverzichtbare Einrichtung maßgeblich zur Gewährleistung der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger bei“, verdeutlicht Bürgermeister Marcus Hoffeld. Ein neuer Standort im Stadtgebiet sei eine absolute Notwendigkeit, um die Arbeit des Bauhofes problemlos zu ermöglichen. „Dabei sollte der neue Ort verkehrsgünstig und möglichst zentral in einem Gewerbegebiet liegen“, erläutert Hoffeld. Die jetzt geäußerten Bedenken der Anwohner in Besseringen nimmt die Stadt nach eigenem Bekunden „sehr ernst“.