Konzert in Merzig : Lieder voller Herzblut, damit’s nicht still wird

Sie stammt aus der Stadt Merzig und lebt heute in Berlin: Musikerin Henriette Schreiner. Foto: Henriette Schreiner/Liam Ethan Salzmann

Merzig Kulturzentrum Villa Fuchs lädt am Sonntag zum Livestream mit Henriette Schreiner und OQMan, Frontmann von Oku & the Reggaerockers.

„Ohne Kunst und Kultur wird’s still“, finden die Verantwortlichen des Kreiskulturzentrums Villa Fuchs. Daher wollen sie Abhilfe schaffen und mit der Kreisstadt Merzig alle Kulturhungrigen am kommenden Sonntag, 21. März, ab 18 Uhr mit einem Live-Stream-Highlight unterhalten. „Zwischen den Zeilen…“ ist er überschrieben und soll die Zuschauer mitten ins Herz treffen. Henriette Schreiner und OQmanSolo, der Frontmann von Oku & the Reggaerockers, erzählen ihre Geschichten in musikalischer Sprache. Es sei ein Blick hinter die Fassade – in allen Farben und Facetten eines Lebens. „Lieder, die mit vollem Herzblut geschrieben wurden und nun ihren Weg finden“, heißt es in der Pressemitteilung der Villa Fuchs.

Mit ihrem Auftritt in der Kreisstadt kehrt Henriette zu ihrem Ursprung zurück. Die Stadthalle ist der gebürtigen Merzigerin noch bestens bekannt. In die alte Heimat kehre die Wahlberlinerin immer gerne zurück, um das Publikum zu begeistern. Ihr Markenzeichen: handgemachte Songs im Nashville-Stil am Piano, abgerundet durch die Gitarrenklänge von Nils Becker.

„Henriette kann leise sein wie ein Windhauch und feurig wie die Sonne. Sie besingt die Sehnsucht und die Freiheit in all ihren Facetten, flüstert Hoffnung zu, lässt uns träumen und entführt uns auf Gypsyspuren in die endlose Weite der amerikanischen Prairie, nur um uns im Endeffekt in unseren eigenen Herzen wieder abzusetzen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Anders als der Wirbelwind bei Oku & the Reggaerockers berühre Oku bei dem Projekt OQmanSolo die Besucher auf die eher sanfte Weise, aber nicht minder intensiv. „Leise, entlang der Töne, zwischen den Zeilen und doch auf den Punkt. Unter dem Motto ;Jetzt mal runter vom hohen Ross der großen unnahbaren Bühne im Scheinwerferlicht und -Nebel’. Es wird es klein, still, persönlich, und doch sind die Zuschauer mittendrin. Gedanken über die Welt und das Leben – von einem, der es in allen Farben gesehen hat“, schreiben die Leute von Kreiskulturzentrum. Der Deutsch-Nigerianer wandere als Reisender zwischen den Welten und behalte als Beobachte, den Blick von außen bei. Dabei halte er sich selbst und den Anderen den Spiegel vor. Mit seiner Band werde er die Zuschauer in seine Welt entführen. Verwurzelt in west-afrikanischer und deutscher Musiktradition, sei er Geschichtenerzähler, Lehrer und Unterhalter zugleich. „In literarisch-poetischer Alltagssprache werden - in seinen Eigenkompositionen - philosophische, satirische und ernste Inhalte überliefert und dem Zuhörer ein neuer Blick auf Dinge ermöglicht.“ Die Firma Audio Check sorgt für die visuelle und technische Umsetzung. der Eintritt ist frei.