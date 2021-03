Kostenpflichtiger Inhalt: SZ-Aktion Mein Lieblingsplatz : Ein Hingucker zu jeder Jahreszeit

Das Bildstöckchen der Muttergottes bei Brotdorf ist der Lieblingsplatz von Franz-Josef Becking. Foto: Franz-Josef Becking

In Brotdorf am Waldrand gelegen, ist der Vorschlag von Franz-Josef Becking aus Brotdorf für unsere große Aktion „Mein Lieblingsplatz“. Becking beschreibt den Ort so: „Er nennt sich Bildstöckchen der Schönstatt-Muttergottes.