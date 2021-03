Coronazahlen vom Donnerstag im Kreis Merzig-Wadern : 103 Menschen im Grünen Kreis an Covid-19 erkrankt

Merzig-Wadern Am Donnerstag sind im Kreis Merzig-Wadern fünf neue Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 registriert worden. Dies teilte der Landkreis Merzig-Wadern mit. Vier der Neuinfektionen betreffen Personen, die in der Stadt Merzig leben, ein weiterer Fall wurde in der Stadt Wadern registriert.

Eine zuvor an Covid-19 erkrankte Person in der Gemeinde Beckingen gilt als genesen. Nach Mitteilung der Kreisverwaltung wurden unter allen aktuellen Infektionsfällen zwölf weitere Mutationen nachgewiesen. Fünf dieser Fälle betrafen die südafrikanische und sieben Fälle die britische Virus-Variante. Damit gibt es aktuell 44 Infektionen mit den Virus-Mutanten: 23 Fälle mit der südafrikanischen und 21 Fälle mit der britischen Variante.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Donnerstag wieder leicht auf 48,28 (am Mittwoch: 50,21).