Auslieferung läuft an : Gelbe Tonnen kommen in Merzig an

Auch in Merzig lösen die Gelben Tonnen ab 2021 die Gelben Säcke ab. Die Tonnen werden in der Kreisstadt nun verteilt. Foto: dpa/Peter Endig

Merzig Die Verteilung der Gelben Tonnen in Merzig hat begonnen. Wie die Stadt mitteilt, werde die Auslieferung in den Stadtteilen voraussichtlich innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Die Tonnen werden in Zukunft die Gelben Wertstoffsäcke ersetzen.

Die Stadt weist darauf hin, dass die Tonnen ab Januar 2021 geleert werden. Bis einschließlich Dezember sollen die Säcke genutzt werden; diese seien bis Ende des Monats an den herkömmlichen Ausgabestellen aller Voraussicht nach weiterhin zu erhalten. Transparente Säcke können im nächsten Jahr in Einzelfällen weiterhin genutzt werden, sollten die Gelben Tonnen einmal zu klein für den zu entsorgenden Abfall sein.