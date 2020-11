Neue Müllgefäße : Dillinger erhalten in den nächsten Wochen ihre Gelben Tonnen

Dillingen Bis zum Jahresende werden die neuen Mülltonnen an die Haushalte der Stadt verteilt. Ab 1. Januar werden nur noch die Tonnen abgefahren, nicht mehr die Säcke.

Auch in der Stadt Dillingen sollen die Gelben Tonnen ab Januar 2021 die Gelben Säcke ersetzen. Der Entsorgungsverband Saar (EVS) hatte die Einführung der Gelben Tonne in teils intensiven Verhandlungen mit den dualen Systemen, die für die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verpackungsabfällen zuständig sind, erzielen können. Gemäß eines EVS-Beschlusses werden nun auch in der Stadt Dillingen, wie in den meisten saarländischen Kommunen, die Gelben Tonnen eingesetzt. Nach einer entsprechenden Ausschreibung wurde die Firma Adam aus Merzig für die Abfuhr des Verpackungsmülls im Landkreis Saarlouis beauftragt.