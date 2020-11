Unfall in Merzig : Streifenwagen und Mercedes stoßen an Ampelkreuzung zusammen

An der neuen Ampelkreuzung in Merzig hat sich am Freitag ein Verkehrsunfall ereignet. Foto: SZ-Leserreporter

Merzig Mit Blechschäden endete ein Unfall an der neu gestalteten Ampelkreuzung in Merzig am Freitagabend gegen 18 Uhr. Beteiligt waren ein Streifenwagen der Polizei-Inspektion Merzig sowie laut Zeugen ein silberner Mercedes.

Wie die Polizei in Saarlouis, die den Unfall aufgenommen hatte, am Sonntag mitteilte, wollte der Polizeiwagen von der Lothringer Straße durch die Bahnunterführung aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Hilbringen fahren. Der 36-jährige Fahrer des anderen Autos wollte von der Rieffstraße geradeaus weiter. Der Streifenwagen war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs und hatte somit trotz roter Ampel Vorfahrt. Das hatte der andere Autofahrer, bei dem laut Polizei der Verdacht der Beeinflussung durch Alkohol besteht, wohl übersehen, sodass die beiden Autos zusammenstießen.