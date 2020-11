Entsorgung : Lebach führt die Gelbe Tonne ein

Lebach Im kommenden Jahr ersetzt die Gelbe Tonne den Gelben Sack. Lebach gehört zu den ersten Kommunen im Saarland. Bürger brauchen nichts weiter zu veranlassen.

Für die Abfuhr von Restmüll und Biomüll, der in der grauen bzw. der grünen Tonne gesammelt wird, ist im ganzen Stadtgebiet der Lebacher Abfallzweckverband (LAZ) zuständig. Auch Altpapier und Kartonagen (blaue Tonne) werden vom LAZ eingesammelt. Das Abfahren der Wertstoffsäcke (Gelbe Säcke) – und künftig der Gelben Tonnen – ist Aufgabe von privaten Systembetreibern, beruht also auf einem privatwirtschaftlichen Konzept.

Im Landkreis Saarlouis erhielt die Firma Adam aus Merzig gemäß Ausschreibung den Zuschlag, erklärt die Stadt Lebach. Sie ist – gemeinsam mit ihrem Subunternehmer, der Firma Hero aus Weiskirchen – künftig für das Einsammeln der Leichtverpackungen aus privaten Haushalten beauftragt. Und ist damit auch für das Aufstellen der Gelben Tonnen in Lebach zuständig. Spätestens im März soll bei allen Haushalten in Lebach die Gelbe Tonne vor der Tür stehen.

Bis zur Umstellung auf die Gelbe Tonne erfolgt das Einsammeln der Gelben Säcke wie bisher in ganz Lebach freitags in den ungeraden Kalenderwochen. Mit der Einführung der Gelben Tonne werden sich die Abfuhrtage ändern, weil die Leerung der Tonnen rein logistisch nicht an einem einzigen Tag zu realisieren ist. Die neuen Termine werden in den Abfuhrkalendern für 2021 bereits berücksichtigt und veröffentlicht.