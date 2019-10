Geld für den Kreis Merzig-Wadern : Digitalpakt bringt Schulen über sechs Millionen Euro

Merzig Über sechs Millionen Euro sollen über den so genannten Digitalpakt Schule in den Landkreis Merzig-Wadern fließen.

Das gab die Brotdorfer SPD-Landtagsabegeordnete Martina Holzner bekannt. „Ein kräftiger Schub für das digitale Lernen und die Digitalisierung an unseren Schulen und damit die Erfüllung einer langen Forderung der SPD“, heißt es weiter in ihrer Mitteilung. Holzner: „Damit machen wir unsere Schulen fit für die Zukunft.“ Egal ob schnelleres Internet, Tablets, Smart Boards, oder Schulserver – künftig sind nach ihren Worten eine Vielzahl von Investitionen in die IT-Ausstattung förderfähig. Die Beantragung ist seit 25. Oktober möglich, entsprechende Unterstützung für die Schulen gebe es im Ministerium für Bildung und Kultur.