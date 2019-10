Leserfoto : Der Kreis feiert Halloween

Merzig-Wadern Wenn’s am Donnerstag an der Tür klingelt, sollten Sie gut gewappnet sein: Junge Schauergestalten, einfallsreich und fantasievoll kostümiert, ziehen am letzten Tag im Oktober von Tür zu Tür, um mit Nachdruck „Süßes oder Saures“ einzufordern.

Es ist eine Tradition, die über den Großen Teich zu uns herüberschwappte – doch die Anfänge des Halloween-Brauches liegen in Irland. Aber auch bei uns ist dieser Tag längst zu einem Kult geworden. Landauf, landab werden Halloween-Partys gefeiert, in Oppen werden beim Halloweenlauf der LG Reimsbach-Oppen wieder hunderte Läufer an den Start gehen, viele davon als Geister, Vampire oder Skelette „verboozt“. In Merzig steigt am Halloween-Abend in diesem Jahr auch der Mondscheinmarkt. Dort, in der Kreisstadt, wurde auch diese putzige Halloween-Hexe gesichtet, und zwar von SZ-Leserin Elke Neis aus Theley beim Bistro Klex in der Altstadt. red/Foto: Elke Neis