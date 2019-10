Erfolg in Saarbrücken : Der Polizei geht ein dicker Fisch ins Netz

Saarbrücken/Merzig Verhafteter 25-Jähriger wird für Raub in Saarbrücken und Einbruch in Merzig verantwortlich gemacht.

Ermittler des Dezernats für Eigentumskriminalität haben am Mittwochmorgen in Saarbrücken eine Wohnung durchsucht und einen mit Haftbefehl gesuchten Mann gefasst. Der in Saarbrücken wohnhafte Mann floh nach Angaben der Polizei zunächst durch einen Sprung aus einem Fenster im ersten Stock. Vor dem Anwesen postierte Einsatzkräfte machten ihn aber direkt vor Ort dingfest. Der Verhaftete soll nach umfangreichen Ermittlungen für einen Raub auf ein Spielcasino in Saarbrücken sowie für einen Wohnungseinbruch in Merzig erantwortlich sein. In Merzig wurde ein 1er BMW entwendet. Beamte der Bundespolizei hatten im Juni in der Püttlinger Straße in Saarbrücken einen 1er BMW angehalten. Beim Anhaltevorgang gelang es dem Fahrer jedoch, zu flüchten. Dabei ließ er das Auto zurück. Darin befand sich ein Ausweis. In den folgenden Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht nur gestohlene französische Kennzeichen an dem Wagen angebracht hatte, sondern auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Bei der Durchsuchung des BMW fanden Ermittler neben diversem Diebesgut und Tatwerkzeug auch Dokumente, die sie auf die Spur des nun Festgenommen führten.