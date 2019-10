Merzig : Merzig lädt zum Markt im Mondschein ein

Merzig Auch dieses Jahr findet in Merzig Ende Oktober wieder der traditionelle Abendmarkt, der mittlerweile zwölfte Merziger Mondscheinmarkt statt – das bedeutet belebte Gassen bei romantischem Abendlicht und einem Hauch von Halloween.

In den Abendstunden zum Donnerstag, 31. Oktober, können die Besucher von 16 bis 23 Uhr an rund 100 Marktständen wieder probieren, einkaufen und genießen, mit den Händlern feilschen, durch die Gassen bummeln und den Spielleuten zujubeln. Saarländische und überregionale Markthändler bieten an ihren teils historischen und modernen Marktständen allerlei Feines für den Gaumen, beschauliches Kunsthandwerk und nützliche Dinge für den Alltag. Auch der Merziger Handel lädt die Besucher des Mondschein-Marktes zur „Langen Einkaufsnacht" bis 23 Uhr mit besonderen Angeboten und Überraschungen in die Geschäfte der Innenstadt ein. Für Spaß und Geselligkeit sorgt wieder eine bunte Schar von Spielleuten und lustigen Gauklern und der Seffersbach wird zum Abschluss durch eine Feuershow in aufregend mystisches Licht getaucht. Der Eintritt zum Mondschein-Markt in Merzig ist wie immer frei.