Kampagne der Stadt Merzig : Werbung für Geschäfte und Gastronomie

Die neue Kampagne der Stadt will die Gesichter zeigen, die hinter den Unternehmen stecken. Foto: Kreisstadt Merzig

Merzig Mit einer neuen Kampagne will die Stadt Merzig den Einzelhandel und die Gastronomie vor Ort unterstützen. Unter dem Motto „Handel mit Charakter – bekannt – kompetent – für Sie da“ wirbt sie für den Einkauf vor Ort und gibt Informationen über die aktuellen Möglichkeiten.

Die Geschäfte in der Stadt seien ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, betont die Stadt, denn wo es Handel gebe, da gebe es Leben und Arbeit. Auch jetzt bieten viele Geschäfte, die aufgrund der aktuellen Situation ihre Pforten schließen mussten, ihre Produkte und Leistungen online und telefonisch an oder haben einen Abhol- und Lieferservice eingerichtet, verkaufen Gutscheine und sind für die Kunden als Ansprechpartner da. Eine Übersicht über die aktuellen Angebote hat die Stadt auf ihrer Internetseite unter www.merzig.de zusammengestellt.

„Wir wünschen uns alle die Pandemie wäre zu Ende und unser Leben wäre wie früher“, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung. Damit dies hoffentlich bald wieder so sein kann, brauchen nach ihrer Ansicht besonders die Einzelhändler und Gastronomen die Unterstützung aller. Die Menschen müssten nun zusammenstehen und Lokalpatriotismus beweisen – „im Sinne einer lebendigen, lebens- und liebenswerten Stadt“. Das Ziel: Die Innenstadt und die Geschäfte sollen sich wieder von ihrer besten Seite zeigen können, die Restaurants, Cafés und Bars wieder öffnen.

Die neue Kampagne der Stadt soll daran erinnern, dass die Unternehmen den Charme der Stadt ausmachen. „Mit der Kampagne wollen wir die Merziger Geschäfte und Gastronomiebetriebe stärken und ein Zeichen der Solidarität und der Hilfe setzen“, erklärte Bürgermeister Marcus Hoffeld die Beweggründe für die Aktion. So soll verdeutlicht werden, dass die Unternehmen vor Ort Gesichter haben. Daher werden die Merziger Geschäftsleute und Gastronomen in den Mittelpunkt der Kampagne gestellt, die in den kommenden Wochen mit wechselnden lokalen Werbegesichtern noch weiter läuft.