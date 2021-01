Merzig : Haus der Familie startet neues Programm

Merzig Das Haus der Familie in Merzig hat sein neues Kursprogramm veröffentlicht. Wie die Bildungseinrichtung mitteilt, sind darin Veranstaltungen und Kurse bis Juni zu finden. Das Kursprogramm steht auf der Internetseite des Hauses der Familie zur Verfügung und enthält einen Überblick über die Angebote.

Für Eltern wird unter anderem die Elternschule angeboten, die sich mit Themen rund um Kinder auseinandersetzt. Dabei geht es zum Beispiel um Lernstrategien. Für werdende Eltern startet unter anderem ein Kurs zu Yoga in der Schwangerschaft. Für Kinder und Jugendliche bietet das Haus der Familie unter anderem mit dem Caritasverband Saar-Hochwald die russische Sprachakademie an. Außerdem können Kinder beim Haus der Familie lernen, Snacks zuzubereiten. Für Erwachsene gibt es Kurse aus diversen Bereichen. So geht es um Lebensthemen wie Verlustängste, es gibt auch Koch- und Kreativkurse. Eine Exkursion im März soll in die Welt des Bärlauchs führen.