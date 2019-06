Merzig-Wadern : Grüne im Kreis haben einiges geplant

Merzig-Wadern Neben Klima- und Artenschutz will die Kreistags-Fraktion auch Themen wie Bildung angehen.

Im Vorfeld der ersten Sitzung des Kreistags am 26. August wollen die Grünen-Vertreter mit allen Fraktionen außer der AfD Gespräche führen, sich über die politischen Positionen austauschen und Möglichkeiten zur Kooperation in Sachfragen sondieren. „Die Grünen sind sowohl offen für Koalitionen als auch für eine aktive Opposition. Alles wird davon abhängen, wie grüne Ziele am ehesten erreicht und grüne Vorhaben am besten im Kreis umgesetzt werden können“, heißt es in der Mitteilung. Die vier Grünen im Kreistag haben sich, wie sie betonen, „viel vorgenommen“.