Erinnerung an Verbrechen der NS-Zeit : Landtagspräsident Toscani weiht Gedenktafel in Hilbringen ein

Gisbert Eisenbarth, Geschäftsführer der CEB-Akademie (Mitte, links neben der Tafel), enthüllte zusammen mit Landtagspräsident Stephan Toscani (rechts neben der Tafel) die Gedenktafel. Mit dabei waren Schüler der Jean-François-Boch-Schule (BBZ Merzig). Foto: leis/Tina Leistenschneider

Hilbringen Eine neue Gedenktafel in Hilbringen soll an die Verbrechen zur Zeit des Nationalsozialismus erinnern. Eingeweiht wurde sie am Mittwoch im Garten der CEB-Akademie. In Gedenken an Anne Frank, die am 12. Juni 1929 geboren wurde, wurde an der Tafel eine weiße Rose angebracht.

Gestaltet haben diese Schüler aus dem Berufsgrundbildungsjahr des Berufsbildungszentrums Jean-François-Boch-Schule Merzig. Die Tafel besteht aus Beton und wurde von Mitarbeitern der Behindertenwerkstatt der CEB gegossen.