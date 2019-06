Besseringen : Stadt bietet Haus Sonnenwald zum Verkauf an

Besseringen In seiner Sitzung am Donnerstag hat der Merziger Stadtrat beschlossen, ein Interessen-Bekundungsverfahren einzuleiten.

(cbe) Die Stadt Merzig wird das ehemalige VdK-Heim Haus Sonnenwald in Besseringen im Zuge eines Interessen-Bekundungsverfahrens zum Verkauf anbieten. Dabei soll mindestens ein Kaufpreis von 500 000 Euro erzielt werden. Die Stadt hatte Haus Sonnenwald Ende 2015 zu eben diesem Preis vom Sozialverband VdK erworben und wollte es eigentlich als Flüchtlingsunterkunft nutzen. Doch wegen des drastischen Rückgangs der Flüchtlingszahlen in den folgenden Monaten kam diese Nutzung niemals zustande. Der Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am Donnerstagabend die Einleitung des Interessen-Bekundungsverfahrens. Potenzielle Käufer haben nun sechs Monate Zeit, um der Stadt ein Kaufangebot und ein Nutzungskonzept für das Gebäude und das umliegende weitläufige Gelände am Waldrand mit einer Gesamtgröße von knapp 13 500 Quadratmetern zu unterbreiten. Bevorzugte zukünftige Nutzungsformen sollen aus den Bereichen Gastronomie, Hotellerie, Gesundheitspflege, betreutes Wohnen oder eine Nutzung als Forschungs- oder Dienstleistungszentrum sein. Ausgeschlossen bleibt eine Nutzung der Immobilie zu reinen Wohnzwecken, für die Einrichtung von Vergnügungsstätten (wie Spielhallen, Diskotheken oder Clubs) oder durch lärmintensive Handwerks- oder Gewerbe-Betriebe.