Am Ascherdonnerstag : CDU Merzig startet ein digitales Heringsessen

Merzig Der Bundestagsabgeordnete Markus Uhl steht bei dem Online-Treffen Rede und Antwort.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Markus Uhl hat sich für das Heringsessen am Donnerstag, 18. Februar, 18 Uhr, angesagt. Das Treffen, das der CDU-Ortsverband Merzig seit Jahren in Kombination mit dem Stadtverband ausrichtet, wird nach den Worten der Gastgeber digital über die Bühne gehen. „Die Heringe bleiben aber analog“, versichert Alexander Boos, Chef des CDU-Ortsverbandes Merzig, „Die Corona-Krise stellt jeden von uns vor große Herausforderungen“, sagt er. „Treffen finden nicht statt, die Kontakte leiden, und Traditionen können oftmals nicht mehr so gepflegt werden wie früher. Wir als CDU Merzig wollen das so nicht hinnehmen, bauen daher unser digitales Angebot weiter aus.“