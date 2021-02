Am Dienstagabend : CDU Merzig lädt ein zu Online-Dialog zum Lockdown

Am Dienstagabend

Derzeit sind viele Geschäfte in Merzig geschlossen. Foto: Vincent Bauer

Merzig „Corona-Lockdown: Was nun? Handeln, Wirtschaften, Leben“ hat der CDU-Ortsverband Merzig einen Onlinedialog am Dienstag, 9. Februar, 18.30 Uhr, überschrieben.

Der Link zur Veranstaltung steht auf der Facebook-Seite des CDU-Ortsverbandes Merzig, teilt Boos mit. Alternativ bietet er einen Zugangslink per E-Mail an. Dazu soll eine E-Mail mit dem Betreff „Onlinedialog“ gesendet werden an boos@boos-alexander.de.