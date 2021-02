Vorschlag von Marcus Hoffeld : 250 000 Euro für Gewerbetreibende und Vereine in Merzig

Merzig Merzigs Bürgermeister schlägt zur Abmilderung der Lockdown-Folgen eine Finanzspritze für Geschäftsleute und Vereine seitens der Stadt vor.

Mit einer Viertelmillion Euro will die Kreisstadt Merzig Gewerbetreibende und Vereine in der Stadt angesichts der gravierenden Folgen der Corona-Pandemie unterstützen. Bürgermeister Marcus Hoffeld kündigte am Dienstag an, dass er dem Stadtrat in dessen Sitzung am Mittwoch vorschlagen wird, 200 000 Euro für die Bezuschussung von Einkaufs-Gutscheinen sowie 50 000 Euro für die Jugendarbeit in Vereinen in den Haushalt einzustellen. Mit diesem kommunalen Konjunkturprogramm sollen Hoffeld zufolge die Folgen der Corona-Pandemie abgemildert werden.