Brotdorf : Brotdorferin ist seit 90 Jahren immer in Bewegung

Brotdorf Gratulation an die Brotdorferin Berta Scherer: Sie feiert heute ihren 90. Geburtstag – und ist als regelmäßige Teilnehmerin der Turngruppe immer noch fit.

Berta Scherer aus Brotdorf feiert am Dienstag, 18. Juni, ihren 90. Geburtstag. Sie wurde als sechstes von sieben Kindern am 18. Juni 1929 in Wadrill geboren. Kurz nach ihrer Hochzeit zog sie mit ihrem Ehemann Josef nach Brotdorf, wo das Ehepaar seitdem lebt und wohnt. Berta Scherer widmete sich der Erziehung ihrer beiden Söhne und freut sich heute auch über den Besuch ihres Enkels. Die Jubilarin war und ist in etlichen Vereinen des Ortes Mitglied. Noch heute besucht sie regelmäßig die Turnabende der Seniorinnen-Turngruppe. Sie ist dankbar, dass sie ihren runden Geburtstag zusammen mit ihrem Ehemann begehen kann. Berta Scherers Rezept für ein langes und ausgeglichenes Leben: Immer in Bewegung bleiben, denn Bewegung ist das halbe Leben.