Benefizkonzert in Harlingen : AnnaCover rockt den Harlinger Schulhof

Harlingen Der Erlös des Benefiz-Konzerts kommt der Unterstützung von Menschen, die von der Erkrankung ALS betroffen sind, zugute.

„Lieder auf’m Schulhof“ hat die Band AnnaCover ihr Benefizkonzert überschrieben, das sie am kommenden Samstag, 15. August, ab 20 Uhr gibt. „Als Eventgelände haben wir uns den Schulhof am Bürgerhaus Harlingen ausgesucht“, schreiben die Musiker vom Bietzerberg. Seit 2017 hat die Formation, eine BAP-Coverband, nach eigenem Bekunden kein Konzert mehr gespielt. Nun soll es noch einmal einen gemeinsamen Auftritt geben. Der gesamte Erlös der Veranstaltung geht komplett an die Forschung und Unterstützung ALS-Betroffener, heißt es in der Pressemitteilung. Die Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, ist eine chronisch-degenerative Erkrankung des zentralen Nervensystems. Die Patienten leiden an fortschreitenden Muskellähmungen.