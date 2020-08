Am Sonntag : Brand in Merchingen sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Brand in Merchingen sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Am Sonntag

Die Ortsdurchfahrt von Merchingen war am Sonntag für mehrere Stunden gesperrt. Foto: BeckerBredel

Merchingen Ein brennender Dachstuhl hielt die Einsatzkräfte in Atem.

Für einen Großeinsatz der Feuerwehr sorgte am frühen Sonntagabend ein brennender Dachstuhl in Merchingen. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Honzrather Straße, die als Hauptstraße durch den Ort führt, für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Bewohner der beiden betroffenen Häuser konnten sich in Sicherheit bringen. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Merchingen auch die Kollegen aus den Löschbezirken Merzig und Losheim. Ebenso waren Rettungskräfte sowie das Rote Kreuz vor Ort.