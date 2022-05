Umstrittenes erstes Gesetz der neuen Regierung : „Schulen sind keine Paukanstalten mehr“: Saar-Landtag will Schulsozialarbeit stärken

Saarbrücken Schulsozialarbeiter sollen künftig in Klassenkonferenzen stimmberechtigt sein, ihre Rolle wird insgesamt gestärkt. Steht das im Konflikt zum Bildungsauftrag der Schulen? Die CDU warnt vor den SPD-Gesetzesplänen.

Das erste Gesetzesvorhaben der SPD in der neuen Legislaturperiode war nicht zufällig gewählt. Die Fraktion, nunmehr mit absoluter Mehrheit, will bis zur Sommerpause zu Ende bringen, was in der großen Koalition am Widerstand der CDU gescheitert war: die „landesweite Neuaufstellung der Schulsozialarbeit im Saarland“, wie der Gesetzestitel heißt. In der ersten Lesung im Landtag prallten am Mittwoch bildungspolitische Welten aufeinander.