Gastbeitrag im Spiegel : Was Saar-Regierungschefin Anke Rehlinger von der SPD auf Bundesebene erwartet

Saarbrücken/Hamburg Sie ist die Wahlgewinnerin im Saarland und die einzige SPD-Wahlgewinnerin im Bund: Anke Rehlinger. Doch mit welchen Themen, die sie in ihrem Land setzt, kann ihre Partei nach Ansicht der Ministerpräsidentin deutschlandweit punkten?

Aber auch ihr Parteifreund und jetziger Bundeskanzler Olaf Scholz habe während seines Wahlkampfes auf diese Themen gesetzt und ein „sozialdemokratisches Jahrzehnt“ ausgerufen. Bei der Transformation wichtiger Schlüsselindustrien wie Stahl und Automobil habe die SPD also eine „besondere Verantwortung“, wenn sie ihren Ansprüchen gerecht werden will.

Wie Anke Rehlinger das Ford-Werk in Saarlouis retten will

Sie wehre sich gegen „einen Kulturkampf gegen individuelle Mobilität“, das Auto per se zu verteufeln. Sie verlangt in dem Beitrag aber ebenso, „die dramatische Unterfinanzierung des ÖPNV“ zu beenden. In diesem Zusammenhang greift sie Bundesverkehrsminister Volker Wissing vom Koalitionspartner FDP an. Dieser trete der Unterfinanzierung „trotz anderer Vereinbarungen im Koalitionsvertrag derzeit nicht engagiert genug entgegen“.