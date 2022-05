Wechsel von privater zu gesetzlicher Kasse? : Saar-Beamte fühlen sich benachteiligt – SPD lockert Regelung zur Krankenversicherung trotzdem nicht

Saarbrücken Der Sozialverband VdK fordert einen leichteren Wechsel von Beamten zur gesetzlichen Krankenversicherung. Doch dafür gibt es keine Mehrheit. Selbst die SPD ist dagegen – und will lieber gleich zur „Bürgerversicherung“.

„Was wir brauchen, ist ein echter Durchbruch bei der Bürgerversicherung. Irgendwelche Zwischenschritte helfen uns in der Sache substanziell nicht weiter“, sagte er am Montag. Eine „Bürgerversicherung“, in die alle Erwerbstätigen – also auch Beamte – verpflichtend einzahlen, scheitere auf Bundesebene jedoch an der FDP.