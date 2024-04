AfD nicht dabei bei Wahl in Saarbrücken Protestwähler entscheiden die Saarbrücker Stadtratswahl

Wissen Sie, was die Wahldistrikte Füllengarten, Brebach oder Rockershausen in Saarbrücken gemeinsam haben? Es sind Hochburgen der AfD, und unter normalen Umständen hätte die Partei bei der Stadtratswahl am 9. Juni gute Chancen gehabt, dort die 20-Prozent-Marke zu knacken. Daraus wird nichts, weil sie selbstverschuldet nicht zur Wahl zugelassen wurde.