Menschen mit Behinderungen „Mit solch banalen Dingen fängt es an“ – Saar-Behindertenbeauftragter beklagt Barrieren im Alltag

Wer den neuen Landesbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Michael Schmaus, in seinem Büro in der Saarbrücker Pestelstraße unweit des Landtags besucht, steht an der Klingel schon mit beiden Beinen mitten im Thema. Denn das Büro hat zwar einen großzügigen Behindertenparkplatz, ist mit 13 Treppenstufen aber nicht barrierefrei. Das werde auf seine Initiative nun angegangen, sagt Schmaus, der erst seit 1. März im Amt ist. Ein perfekter Einstieg für das Interview.