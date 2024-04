Besonderes Motto Mehr als nur ein Plus beim Lohn – dafür steht Mai-Kundgebung in Saarbrücken

Parallel zur Veranstaltung in Saarbrücken kommen Arbeitnehmervertreter, Parteien und sonstige gesellschaftliche Gruppen am 1.-Mai-Feiertag in Mainz zusammen. Dort startet der Demonstrationszug um 11.30 Uhr am DGB-Haus. Die Kundgebung ist für 13 Uhr am Liebfrauenplatz angekündigt. Auch in Saarbrücken schließen sich wie gewohnt nicht nur Gewerkschafter dem Marsch an.