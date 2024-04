Kliniken im Saarland Krankenhausreform: Landesregierung fordert umfassende Änderungen

Bei der Vorhaltevergütung wolle man im Saarland ein einfaches Verfahren. Die Reform sieht vor, die Vorhaltevergütung an einzelne Fälle, also an jede Krankenhausrechnung, anzuhängen. Stattdessen wäre es einfacher, wenn die Vorhaltevergütung, die vorher berechnet wird, pauschal ausgezahlt werde. „Das wäre auch viel weniger Verwaltungsaufwand“, sagte Jung. Die Pauschalisierung sei einer von vielen Vorschlägen, den die Landesregierung in die Diskussion um die Reform einbringe.