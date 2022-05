Klausurtagung in Tholey : Neue Saar-Regierung will Kita-Beiträge abschaffen – Schritt für Schritt

Saarbrücken Das neue Kabinett hat zwei Tage lang die Schwerpunkte seiner Arbeit für die nächsten Monate und Jahre beraten. Erstes Ergebnis: Die Kita-Gebühren werden abgeschafft – Schritt für Schritt.

Die neue SPD-Landesregierung hat bei einer Klausurtagung erste inhaltliche Pflöcke für ihre Arbeit in den nächsten fünf Jahren eingeschlagen. So sollen die Kita-Beiträge, die seit 2019 bereits halbiert worden sind, bis zum Jahr 2027 komplett abgeschafft werden.

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger kündigte nach Abschluss der zweitägigen Tagung in Tholey an, den Anteil der Elternbeiträge an den Personalkosten der Kitas ab 2023 zum Beginn jedes Kita-Jahres im August um 2,5 Punkte zu reduzieren. Im August sinkt er von 13 auf 12,5 Prozent, dies hatte noch die große Koalition beschlossen.

Saarland kann mit höheren Steuereinnahmen rechnen

Rehlinger machte deutlich, dass das Saarland finanziell vor großen Herausforderungen stehen wird. Allerdings wird der Spardruck in den nächsten Jahren nicht ganz so groß werden wie befürchtet. Nach der regionalisierten Steuerschätzung, die Finanzminister Jakob von Weizsäcker bei der Regierungsklausur vorstellte, werden die Steuereinnahmen in den nächsten Jahren deutlich stärker steigen als im November prognostiziert – allein für das laufende Jahr ergibt sich ein Plus von rund 170 Millionen Euro, für die Folgejahre sogar von bis zu 300 Millionen Euro.