Ex-Ministerpräsident jetzt einfacher Abgeordneter : Landtag bildet Ausschüsse – Um diese Themen soll sich Tobias Hans künftig kümmern

Foto: BeckerBredel

Der Landtag hat am Mittwoch zwölf Fachausschüsse gebildet. In ihnen wird detaillierte inhaltliche Arbeit geleistet. Ex-Ministerpräsident Tobias Hans gehört davon zwei Ausschüssen an: Worum er sich jetzt kümmert.

Der Landtag hat am Mittwoch organisatorische Fragen für seine Arbeit in den nächsten fünf Jahren geklärt. Unter anderem ging es darum, die Fachausschüsse zu besetzen. In diesen Ausschüssen findet die eigentliche Arbeit des Landtags statt: Die Abgeordneten diskutieren dort über Gesetzentwürfe, lassen sich Bericht von Fachleuten der Landesregierung erstatten oder lassen Interessenverbände und Sachverständige zu Wort kommen.

Lesen Sie auch Olympia 2024 in Paris : Wie das Saarland die Olympia-Teams auch nach Saarbrücken holen will

Gebildet wurden zwölf Ausschüsse, die thematisch ungefähr dem Zuschnitt der Ministerien entsprechen. Sieben Ausschüsse leitet die SPD, fünf die CDU. Bei den Ausschussmitgliedern der SPD handelt es sich fast ausschließlich um Parlamentsneulinge, da alle SPD-Abgeordneten, die schon vor der Landtagswahl im Parlament saßen, heute entweder der Landesregierung, dem Landtagspräsidium oder der Fraktionsspitze angehören. Für die Neuen gibt es zur Einarbeitung unter anderem Workshops.

Bei der CDU war die spannende Frage, welchen Ausschüssen der frühere Ministerpräsident Tobias Hans angehören wird, in welchen Politikfeldern er sich also künftig engagieren wird. Hans ist inzwischen einfacher Abgeordneter. Seit Mittwoch ist nun offiziell, dass Hans Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz sowie im Ausschuss für Wirtschaft, Innovation, Digitales, Energie und Grubensicherheit ist. In beiden Ausschüssen ist er einer von vier CDU-Abgeordneten.

Lesen Sie auch Einrichtungsbezogene Impfpflicht bleibt : AfD scheitert im Landtag mit Vorstoß gegen Impfpflicht für Pflegekräfte

Im Folgenden der Überblick über die zwölf Ausschüsse und ihre Mitglieder:

Ausschuss für Haushalt und Finanzen

Christina Baltes (SPD)

Pascal Conigliaro (SPD) – stellv. Vorsitzender

Sascha Haas (SPD)

Stephanie Meiser (SPD)

Florian Schäfer (SPD)

Nadia Schindelhauer (SPD)

Marc Speicher (CDU)

Stefan Thielen (CDU) – Vorsitzender

Stephan Toscani (CDU)

Anja Wagner-Scheid (CDU) – Schriftführerin

Carsten Becker (AfD)

Ausschuss für Inneres, Bauen und Sport

Pascal Arweiler (SPD)

Sascha Haas (SPD)

Stefan Löw (SPD)

David Maaß (SPD) – stellv. Vorsitzender

Sandra Quinten (SPD)

Maximilian Raber (SPD)

Tanja Pavel (CDU) – Vorsitzende

Raphael Schäfer (CDU)

Anja Wagner-Scheid (CDU) – Schriftführerin

Patrick Waldraff (CDU)

Christoph Schaufert (AfD)

Ausschuss für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit

Christina Baltes (SPD)

Martina Holzner (SPD)

Réka Klein (SPD) – stellv. Vorsitzende

Florian Schäfer (SPD)

Frank Schmidt (SPD)

Damhat Sisamci (SPD)

Dagmar Heib (CDU)

Hermann-Josef Scharf (CDU) – Vorsitzender

Marc Speicher (CDU)

Alwin Theobald (CDU) – Schriftführer

Christoph Schaufert (AfD)

Ausschuss für Bildung, Kultur und Medien

Sascha Haas (SPD) – Vorsitzender

Julia Harenz (SPD)

Martina Holzner (SPD)

Sevim Kaya-Karadağ (SPD) – Schriftführerin

Stephanie Meiser (SPD)

Maximilian Raber (SPD)

Ute Mücklich-Heinrich (CDU)

Jutta Schmitt-Lang (CDU) – stellv. Vorsitzende

Frank Wagner (CDU)

Sascha Zehner (CDU)

Josef Dörr (AfD)

Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz

Kira Braun (SPD)

Maximilian Raber (SPD)

Florian Schäfer (SPD)

Frank Schmidt (SPD)

Sebastian Schmitt (SPD) – Vorsitzender

Flora-Elisa Schröder (SPD) – Schriftführerin

Tobias Hans (CDU)

Peter Strobel (CDU)

Roland Theis (CDU) – stellv. Vorsitzender

Alwin Theobald (CDU)

Christoph Schaufert (AfD)

Ausschuss für Justiz, Verfassungs- und Rechtsfragen, Wahlprüfung, Datenschutz und Informationsfreiheit

Kira Braun (SPD)

Sevim Kaya-Karadağ (SPD)

David Maaß (SPD)

Sandra Quinten (SPD)

Nadia Schindelhauer (SPD) – Vorsitzende

Frank Schmidt (SPD) – Schriftführer

Dagmar Heib (CDU) – stellv. Vorsitzende

Tanja Pavel (CDU)

Alwin Theobald (CDU)

Sascha Zehner (CDU)

Christoph Schaufert (AfD)

Ausschuss für Wissenschaft

Timo Ahr (SPD) – Schriftführer

Alexandra Becker (SPD)

Pascal Conigliaro (SPD)

Julia Harenz (SPD)

Sandra Quinten (SPD) - Vorsitzende

Sebastian Schmitt (SPD)

Jutta Schmitt-Lang (CDU)

Roland Theis (CDU)

Stefan Thielen (CDU) – stellv. Vorsitzender

Frank Wagner (CDU)

Josef Dörr (AfD)

Ausschuss für Wirtschaft, Innovation, Digitales, Energie und Grubensicherheit

Timo Ahr (SPD)

Stefan Löw (SPD)

Stephanie Meiser (SPD)

Nadia Schindelhauer (SPD) – Schriftführerin

Sebastian Schmitt (SPD)

Damhat Sisamci (SPD) – Vorsitzender

Tobias Hans (CDU)

Ute Mücklich-Heinrich (CDU)

Marc Speicher (CDU)

Bernd Wegner (CDU) – stellv. Vorsitzender

Carsten Becker (AfD)

Ausschuss für Europa und Fragen des Interregionalen Parlamentarierrates

Pascal Arweiler (SPD)

Alexandra Becker (SPD)

Pascal Conigliaro (SPD) – Vorsitzender

Réka Klein (SPD) – Schriftführerin

Flora-Elisa Schröder (SPD)

Damhat Sisamci (SPD)

Peter Strobel (CDU)

Roland Theis (CDU) – stellv. Vorsitzender

Stephan Toscani (CDU)

Patrick Waldraff (CDU)

Josef Dörr (AfD)

Ausschuss für Eingaben

Christina Baltes (SPD)

Alexandra Becker (SPD)

Sevim Kaya-Karadağ (SPD)

Réka Klein (SPD)

Stefan Löw (SPD) – stellv. Vorsitzender

Flora-Elisa Schröder (SPD)

Alexander Funk (CDU)

Hermann-Josef Scharf (CDU) – Schriftführer

Peter Strobel (CDU)

Bernd Wegner (CDU) – Vorsitzender

Carsten Becker (AfD)

Ausschuss für Fragen des Verfassungsschutzes

Ulrich Commerçon (SPD)

Martina Holzner (SPD) – Vorsitzende

Alexander Funk (CDU) – stellv. Vorsitzender

Unterausschuss zur Prüfung der Haushaltsrechnung

Christina Baltes (SPD)

Pascal Conigliaro (SPD) – stellv. Vorsitzender

Stephanie Meiser (SPD)

Florian Schäfer (SPD)

Marc Speicher (CDU) – Vorsitzender

Stefan Thielen (CDU) – Schriftführer