Regelmäßiger russischer Beschuss Wie das Saarland seiner ukrainischen Partnerregion im Krieg hilft

In einem Gymnasium der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) steht die Deutsch-Lehrerin Luba Kuzminska morgens regelmäßig vor völlig übernächtigten Schülern. „Nach schlaflosen Nächten sind die Kinder oft müde. Überraschenderweise gibt es bei den Kindern weder Angst noch Panik, sie sind bereits daran gewöhnt“, sagt die Lehrerin. In Lemberg und Umgebung komme es zwei- bis dreimal pro Woche zu Angriffen. „Manchmal zweimal am Tag. Meistens nachts.“