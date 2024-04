Nach Interview in der SZ Junges Forum Saar sieht bei „Yallah Shalom“ Hamas-Propaganda

Das Junge Forum Saar, die Jugendorganisation der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), hat Aussagen von Vertretern der Initiative „Yallah Shalom“ in einem Interview zum Gaza-Konflikt als „Hamas-Propaganda“ verurteilt. Zudem kritisierte es die Veröffentlichung in der SZ als „unerträglich“. Die DIG-Jugend forderte die SPD auf, sich von den Aussagen von Hamdan Almasri zu distanzieren, der sich im Interview äußerte. Er ist SPD-Kandidat für die Kommunalwahl in Primstal. „Yallah Shalom“ organisiert Palästina-Solidar-Aktionen und nimmt nach eigenen Angaben samstags auch an der Saarbrücker Gaza-Demo teil, ohne sie zu organisieren.