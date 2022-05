Neues Abkommen geplant : Notfall-Patienten aus Frankreich dürfen kaum in Saar-Kliniken behandelt werden – Saar-Regierung kündigt Änderung an

Foto: dpa/Andreas Gebert

Saarbrücken Der dramatische Fall eines Schlaganfall-Patienten machte darauf aufmerksam: Rechtlich ist es nur in seltenen Fällen erlaubt, dass Bewohner aus dem angrenzenden Frankreich in ein saarländisches Krankenhaus gebracht werden. Die neue Landesregierung kündigt nun an, das ändern zu wollen.