SPD-Ortsverein St. Ingbert-Mitte : Kasztantowicz löst Meier ab

St Ingbert Die Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins St. Ingbert-Mitte hat Susanne Kasztantowicz zur neuen Vorsitzenden gewählt. Sven Meier zog ein Resümee zu seiner zehnjährigen Amtszeit als Vorsitzender des Ortsvereins.

Die Fortentwicklung der Stadt durch den Cispa-Innovationscampus, die Schaffung von Arbeitsplätzen im Drahtwerk-Nord-Areal und auf dem Kleber-Gelände sowie Wohnungsprojekte mit einer Quote für sozialen Wohnraum waren demnach zentrale Anliegen der SPD St. Ingbert-Mitte, die sich durch Erfolge in den vergangenen Wahlen bei der Bundes- und Landtagswahl gestärkt sieht.

Nachfolgerin Susanne Kasztantowicz (35) arbeitet im saarländischen Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit. Zuvor war sie Mitglied im saarländischen Landtag und Beschäftige bei der Arbeiterwohlfahrt. In der Gewerkschaft Verdi ist sie als stellvertretende Vorsitzende des Bezirksfrauenrates aktiv. In St. Ingbert engagiert sich die Mutter dreier Kinder unter anderem als Fördervereinsvorsitzende in der Kita Luitpoldschule.

Zentral sei, dass man in den Mittelpunkt der Politik die Helden des Alltages stelle: „Die Rentnerin, der Arbeiter, die Alleinerziehende, all diejenigen, die den ganzen Laden am Laufen halten. Und weiterhin, dass wir eine Idee davon haben, wie wir uns eine sozial gerechte und nachhaltige Gesellschaft ohne Diskriminierung vorstellen“, so die neue Vorsitzende.