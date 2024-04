Mehr Auswahl beim Polizei-Nachwuchs Im Saarland erhalten jetzt kleine Polizeibewerber eine Chance – unter Bedingungen

Männer und Frauen, die kleiner als 1,62 Meter groß sind, können im Saarland bislang keine Polizisten werden. Diese starre Grenze, an der jedes Jahr Bewerbungen scheitern, will die Landesregierung nun aufheben. Wer kleiner als 1,62 Meter ist, soll stattdessen in einem Test nachweisen können, dass er dennoch für wesentliche Aufgaben des Polizeidienstes geeignet ist. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der CDU-Abgeordneten Anja Wagner-Scheid hervor.