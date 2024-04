„Welt“-Herausgeber und Bestseller-Autor über Ampel-Gesetze Stefan Aust: „So viel Irrsinn habe ich wirklich selten gelesen!“

Ist das Saarland mit seiner wechselvollen Geschichte eine gute Blaupause für eine diplomatische Lösung des Ukraine-Krieges und den künftigen Status der Krim? Davon ist der Journalist und Bestseller-Autor Stefan Aust überzeugt. „Mein Vorschlag“, so Aust, „die Krim bekommt den Saarland-Status aus dem Versailler Vertrag. Damals wollten die Franzosen das Saargebiet haben. Die übrigen Alliierten des 1. Weltkrieges wollten das nicht. Deshalb gab es den Saarland-Kompromiss. Es blieb unter Aufsicht des Völkerbundes. Und 15 Jahre später 1935 wurde über die nationale Zugehörigkeit abgestimmt.“ Bereits 2014 habe er diesen Plan zur friedlichen Beilegung des Russland-Ukraine-Konfliktes mit einem russischen Politiker diskutiert, erzählt Aust seinen mehr als 100 Zuhörern in der Saarbrücker Villa Lessing am Donnerstagabend.